Лавров: РФ не будет проявлять инициативу и бежать «к дядюшке Сэму просить прощения» у США

На вопрос, как можно улучшить отношения Москвы и Вашингтона, глава дипведомства отметил, что Россия их не портила. «Мы никогда не портили эти отношения. Мы не собираемся проявлять инициативу и бежать в Вашингтон, к дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что мол, мы плохо себя вели. Нам не на что жаловаться», — подчеркнул Лавров.