Мэрия Кишинева подала в суд на правительство и Минфин Молдавии

«Иск в суд на правительство и министерство финансов. Мэрия Кишинева подала в суд на эти государственные учреждения, чтобы заставить их вернуть долг в размере более полумиллиарда леев (более 28 миллионов долларов) перед бюджетом муниципалитета, образовавшийся в результате действий по делегированию дополнительных полномочий администрации Кишинева без финансового обеспечения», — написал Чебан.