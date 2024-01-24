Мэрия Кишинева подала в суд на правительство и Минфин Молдавии

«Иск в суд на правительство и министерство финансов. Мэрия Кишинева подала в суд на эти государственные учреждения, чтобы заставить их вернуть долг в размере более полумиллиарда леев (более 28 миллионов долларов) перед бюджетом муниципалитета, образовавшийся в результате действий по делегированию дополнительных полномочий администрации Кишинева без финансового обеспечения», — написал Чебан.
По его словам, администрация Кишинева хочет добиться от правительства и минфина получения 8,9 миллиона долларов в счет погашения задолженности для компенсации ежемесячной фиксированной надбавки сотрудникам бюджетных учреждений, финансируемых из казны молдавской столицы. Еще 11,8 миллиона долларов должны быть выплачены в счет погашения задолженности за поддержание услуги «Личные помощники» за 2024 год.
Чебан отметил, что в обоих случаях выплаты были гарантированы правительством, однако выплачивать их пришлось из бюджета столицы.
«Из-за непродуманных решений центральных властей, а также неправильного планирования бюджетных ресурсов бюджету мэрии Кишинева нанесен ущерб, мы просим правительство и министерство финансов выполнить свои обязательства по закону. Мы дойдем и до ЕСПЧ, чтобы гарантировать соблюдение наших прав», — добавил Чебан.
Ранее мэр молдавской столицы попросил жителей Кишинева подписать петицию за то, чтобы половина выплачиваемых ими налогов уходила не в государственную казну, а попадала в фонды администрации молдавской столицы.