Атака Киева на Ил-76 была осознанной, заявили в МИД

«Решительно осуждаем террористический акт киевского режима в Белгородской области. Все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД РФ напомнили, что «хунта Зеленского» не первый раз жестоко расправляется со своими же военнослужащими, которые оказались в плену, как это показал случай с ракетным ударом по колонии в Еленовке в 2022 году.
«В Киеве прекрасно знали о готовящемся обмене. Знали, как и каким маршрутом будут доставляться военнопленные. Атака на самолёт была преднамеренной и осознанной акцией. Совершенный теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима», — отметили в МИД России.
«Налицо очередное злодеяние преступной клики Зеленского, которая сразу после падения самолёта в человеконенавистнической манере заявила о “перемоге”, утверждая, что это дело рук “доблестных ВСУ”. Однако, как только стало известно, что на борту находились украинские военнослужащие, которые следовали к месту обмена, риторика на Банковой изменилась. Там принялись отрицать свою причастность к катастрофе», — сообщили в российском дипведомстве.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 «ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей» с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу — именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.