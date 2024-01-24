«Налицо очередное злодеяние преступной клики Зеленского, которая сразу после падения самолёта в человеконенавистнической манере заявила о “перемоге”, утверждая, что это дело рук “доблестных ВСУ”. Однако, как только стало известно, что на борту находились украинские военнослужащие, которые следовали к месту обмена, риторика на Банковой изменилась. Там принялись отрицать свою причастность к катастрофе», — сообщили в российском дипведомстве.