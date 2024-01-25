Почему Техас взял границу США под контроль и блокирует доступ патрулям Байдена

Дошло до того, что в конце прошлого года, когда Байден прислал в Конгресс США запрос на выделение финансов для помощи Киеву, конгрессмены-республиканцы заблокировали его, заявив, что готовы рассматривать вопросы защиты Украины только в пакете с защитой американской границы. В обмен на деньги для Киева они требуют от Байдена ужесточения миграционных правил и выделения дополнительных средств на укрепление границы с Мексикой. Переговоры на этот счет идут не первый месяц. На днях в Сенате был выработан проект компромисса по миграционной проблеме. Но предлагаемые решения не устраивают наиболее консервативное крыло республиканцев, которое считает их слишком мягкими.