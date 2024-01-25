Почему Техас взял границу США под контроль и блокирует доступ патрулям Байдена

На участке американской границы с Мексикой развернулось вполне реальное противостояние федеральных и местных силовиков, причина которого — миграционный кризис.
Львиная их доля прибывает в штат Техас, губернатор-республиканец которого Грег Эбботт назвал такой наплыв непрошенных гостей «вторжением». Власти Техаса начали отправлять мигрантов автобусами в крупные мегаполисы в других регионах, пытаясь привлечь внимание к проблеме. Эбботт призывал федеральные власти выделить дополнительные ресурсы на охрану границ и даже добивался этого через суды. Но администрация президента-демократа Джо Байдена, пришедшая к власти на обещаниях устроить рай для мигрантов, пока беспомощна. И техасцы решили защищать границу от «вторжения» своими силами.
Эбботт заявил, что федеральное правительство «нарушило свои конституционные обязанности по исполнению законов, защищающих штаты, включая иммиграционные нормы». По его указанию местные силовики установили забор из колючей проволоки на 48-километровом участке вдоль пограничной реки Рио-Гранде, через которую мигранты зачастую попадают в США, а также разместили заградительные буи. Кроме того, в Техасе подписан закон, который позволяет местным силовикам арестовывать нелегалов.
Верховный суд США на этой неделе вынес решение в пользу федеральных властей, разрешив патрулям пограничной службы убрать возведенные техасцами заграждения на время судебного разбирательства. Но власти Техаса подчиняться отказались. Нацгвардейцы штата взяли под свой контроль один из приграничных участков в городе Игл-Пасс и не пускают туда федеральных пограничников, укрепляя заграждения.
Теперь некоторые союзники Байдена призывают его взять техасскую Национальную гвардию под свой контроль. В США подразделения Нацгвардии в обычное время подчиняются губернаторам штатов, однако федеральное правительство имеет право «активировать» их и переводить под свой контроль для выполнения задач федерального значения, включая как наведение порядка на американской территории, так участие в вооруженных конфликтах за рубежом. Конгрессмен-демократ от Техаса Грег Касар обвинил Эбботта в «усложнении условий для мигрантов и искателей убежища, которых тем самым толкают в объятья наркокартелей, создавая угрозу как им, так и самим американцам».
А вот в рядах республиканцев действия Эбботта вызывают скорее понимание. Рональд Десантис, губернатор-республиканец еще одного южного штата — Флориды, пообещал оказывать помощь Техасу. Поддержку техасцам выразили и власти штата Оклахома.
Пограничный вопрос в последние месяцы стал одной из наиболее острых тем внутренней повестки в США.
Дошло до того, что в конце прошлого года, когда Байден прислал в Конгресс США запрос на выделение финансов для помощи Киеву, конгрессмены-республиканцы заблокировали его, заявив, что готовы рассматривать вопросы защиты Украины только в пакете с защитой американской границы. В обмен на деньги для Киева они требуют от Байдена ужесточения миграционных правил и выделения дополнительных средств на укрепление границы с Мексикой. Переговоры на этот счет идут не первый месяц. На днях в Сенате был выработан проект компромисса по миграционной проблеме. Но предлагаемые решения не устраивают наиболее консервативное крыло республиканцев, которое считает их слишком мягкими.
Поэтому, как указывает газета The Hill, проект практически не имеет шансов пройти через контролируемую республиканцами Палату представителей. В результате лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл изучает возможность все же разделить вопросы границы и финансирования Украины, однако пока неясно, как к этому отнесутся его коллеги в нижней палате Конгресса.