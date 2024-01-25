Замглавы Гагаузии: граждане Румынии захватывают госструктуры Молдовы

«Считаю такое решение правящей партии противоречащим интересам граждан нашей страны. В Молдове достаточно своих профессионалов, которые способны управлять финансовой системой государства. Меня также смущает тот факт, насколько быстро Анке Драгу было дано молдавское гражданство. Какие цели и задачи преследуют специалисты другой страны на территории Молдовы в такой должности?».