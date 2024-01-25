Замглавы Гагаузии: граждане Румынии захватывают госструктуры Молдовы

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Иностранным гражданам нечего делать в государственных органах Молдовы, особенно в молдавских финансовых структурах, в стране достаточно своих профессионалов, заявил заместитель башкана Гагаузии Виктор Петров, комментируя назначение румынской гражданки на пост главы Нацбанка Молдовы.
«Считаю такое решение правящей партии противоречащим интересам граждан нашей страны. В Молдове достаточно своих профессионалов, которые способны управлять финансовой системой государства. Меня также смущает тот факт, насколько быстро Анке Драгу было дано молдавское гражданство. Какие цели и задачи преследуют специалисты другой страны на территории Молдовы в такой должности?».
Политик также обратил внимание на то, что граждане Молдовы ни разу не возглавляли ключевые учреждения в Румынии и в других странах ЕС.
«Я ни разу не слышал, чтобы граждане Молдовы возглавляли ключевые учреждения в Румынии и в других странах ЕС. Считаю, что гражданам другой страны нечего делать в наших государственных органах, особенно в финансовых структурах Молдовы», — подчеркнул Виктор Петров.
Что надо знать о новой главе Нацбанка Молдовы?
После того, как парламент Молдовы отправил в отставку с должности главы Нацбанка республики Октавиана Армашу, этот пост заняла Анка Драгу. Она была назначена 22 декабря 2023 года новым руководителем НБМ голосами 58 депутатов. Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов не принимали участие в голосовании.
Драгу ранее занимала пост министра государственных финансов Румынии. Также она более 15 лет проработала в румынском Нацбанке и Международном валютном фонде.
За день до назначения на руководящую должность в Нацбанк Драгу получила молдавское гражданство. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента Молдовы.
Драгу назначена на должность главы Национального банка Молдовы сроком на семь лет.