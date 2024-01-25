Путин открыл в Калининградской области предприятие по солнечной энергетике

Как сообщили в АРВЭ, новый завод спроектирован и построен с нуля за рекордные два года. Суммарные частные инвестиции в проект составляют 30 миллиардов рублей. Проект был реализован при поддержке Фонда развития промышленности. На предприятии создано более 700 высококвалифицированных рабочих мест.