Глава МАГАТЭ анонсировал визит в Россию и на Украину

Гросси анонсировал визит в Россию и на Украину в ближайшее время. «Я планирую вернуться в Запорожье, буду там в ближайшие 10 дней или около того, также в Киеве и России», — уточнил он по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совета Безопасности ООН.
Осенью 2023 года Гросси заявил о планах посетить Украину и Россию. «Ситуация требует от меня поддерживать постоянный контакт с обеими сторонами», — объяснил глава МАГАТЭ.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Гросси за то, что тот не поддержал обвинения Киева в адрес России насчет создаания угрозы безопасности Запорожской АЭС. Он также отметил заявление главы МАГАТЭ о шаткой ситуации с безопасностью электростанции.