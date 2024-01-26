Глава МИД Дании объявил об открытии посольства в Кишиневе и 6 миллионах евро инвестиций

«Я рад объявить о поддержке нами проектов в размере 6 миллионов евро здесь, в Молдове. (…) Хочу, чтобы датские компании поняли, каков потенциал в Молдове, так как компании из Дании экспортируют технологии зеленой энергетики, и это отрасль для более активного сотрудничества», — сказал Расмуссен.