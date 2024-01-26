Глава МИД Дании объявил об открытии посольства в Кишиневе и 6 миллионах евро инвестиций

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Открытие в Кишиневе посольства Дании придаст импульс двустороннему сотрудничеству с Молдовой и поможет ей на пути евроинтеграции, заявил в четверг на брифинге министр иностранных дел Дании Лёкке Расмуссен.
Дипломат посетил Молдову с рабочим визитом. Как подчеркнул глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Николае попеску, это уже третий за год визит Расмуссена в Кишинев.
«У нас превосходный диалог и по вопросам укрепления нашего партнерства с НАТО, где Дания очень активна, и в торгово-экономическом плане. Можем констатировать хороший уровень экономических отношений», — отметил Попеску.
Молдавский министр подчеркнул, что в настоящее время в стране работает 37 предприятий с датским капиталом, инвестиции в уставный капитал которых достигает 66 миллионов леев.
Лёкке Расмуссен, со своей стороны, отметил, что впечатлен реформами, которые проходят в Молдове, и сказал о «внушительных успехах» республики на пути евроинтеграции. Он также объявил об открытии в Кишиневе посольства Дании.
«Посольство даст нам более совершенную платформу для помощи вам на пути в ЕС, для активизации двусторонних отношений, в том числе экономических и гуманитарных», — сказал дипломат.
В этой связи он объявил о выделении шести миллионов евро на различные проекты для укрепления экономического сотрудничества.
«Я рад объявить о поддержке нами проектов в размере 6 миллионов евро здесь, в Молдове. (…) Хочу, чтобы датские компании поняли, каков потенциал в Молдове, так как компании из Дании экспортируют технологии зеленой энергетики, и это отрасль для более активного сотрудничества», — сказал Расмуссен.