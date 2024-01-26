Кремль назвал неверным сообщение Bloomberg о «мирных сигналах» по Украине

Bloomberg сообщил, что Москва по неофициальным каналам через посредника в декабре передала сигналы о готовности к переговорам по Украине. По словам источников агентства, близких к Кремлю, Москва может рассмотреть возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и от требования к Киеву не вступать в НАТО, но будет настаивать на признании контроля над территориями, которые занимают российские войска.