Переговоры по Украине, транзит газа и Совбез ООН по Ил-76. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Санкт-Петербурге, где проведет совещание по социально-экономическому развитию городской агломерации.
Также российский лидер примет участие в закладке пятого серийного атомного ледокола «Ленинград». На церемонии, как ожидается, выступят также руководитель Росатома Алексей Лихачев и глава ВТБ Андрей Костин.
Путин посетит Санкт-Петербургский морской технический университет — «подробно ознакомится с комплексом зданий, всех объектов» и побеседует с преподавателями. «Отдельно в этом университете состоится очень важное общение президента — общение со студентами — участниками специальной военной операции».
«Завтра президент продолжает работать в Санкт-Петербурге».
О датах контактов Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана Кремль своевременно сообщит.
О посещении Калининграда
Калининградская область — «уникальный с точки зрения своего географического положения субъект» Федерации, «важнейший эксклав».
Развитие этого региона является «стратегической задачей». Так было в годы хороших отношений России с Европой, а теперь эта задача «стала еще важнее».
Калининградская область «нуждается в реализации постоянных программ поддержки», и они продолжаются. Регион «весьма эффективно и рачительно расходует эти деньги», «уверенно развивается, наращивая свой потенциал стойкости» на случай дальнейших недружественных шагов соседей.
Путин ехал в аэропорт в одной машине с калининградским губернатором Антоном Алихановым, он делает так каждый раз, когда посещает регионы. «Это время используется эффективно».
В Кремле не удовлетворены итогами заседания: «Нет решительного осуждения [теракта] до сих пор от стран Запада». «Ни слова осуждения мы не слышали».
Атака на Ил-76 — это продолжение действий, которые украинские власти начали еще в 2014 году: «Киев не первый раз уничтожает своих людей».
Решения о публикации данных об обстоятельствах катастрофы будут приниматься «по мере того, как следователи получат всю необходимую информацию».
Публикация агентства Bloomberg, будто Россия посылает Западу сигналы о готовности начать переговоры по Украине без достижения целей специальной военной операции, — это «неверное сообщение»: «Оно абсолютно не соответствует действительности».
О будущем транзита газа в Европу
Возможный отказ Украины продлевать истекающий в конце 2024 года контракт на транзит российского газа в Европу будет иметь серьезные последствия: «Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек».
О приговоре Треповой
В Кремле не комментируют приговор Дарье Треповой, осужденной на 27 лет за теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский: «Не комментируем решение суда. Не будем это делать сейчас».
О планах Германии по «сдерживанию» России
В Кремле изучат германский план обороны, предполагающий «сдерживание» России: «Нам нужно будет внимательно ознакомиться с таким планом».
При этом «не секрет», что Берлин встал на путь «решительной конфронтации» с Москвой: «Здесь какой-то новизны нет».
О визите Мадуро
Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ «действительно прорабатывается, в нем есть потребность». «Точных дат этого визита пока нет».
О Буркина-Фасо
В Кремле не будут комментировать информацию Reuters, будто в Буркина-Фасо прибыла группа российских военных.
В России намерены развивать отношения со страной, «причем во всех возможных областях». То же касается всех африканских стран — в развитие договоренностей на прошедшем в Санкт-Петербурге саммите Россия — Африка.