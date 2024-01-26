В Кремле прокомментировали реакцию Запада на атаку ВСУ на Ил-76 с пленными

«Здесь нет решительного осуждения до сих пор от стран Запада этого ужасающего террористического акта, ужасающего уничтожения самолета, который перевозил для нас, в первую очередь, все-таки, там были наши летчики и наши сопровождающие, то есть погибли россияне, но и погибло очень большое количество военнопленных украинских. Ни слова осуждения мы не слышали… Поэтому, конечно, то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества», — сказал Песков журналистам на вопрос, удовлетворен ли Кремль итогами заседания Совбеза ООН.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 «ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей» с Киевом.