В Кремле прокомментировали реакцию Запада на атаку ВСУ на Ил-76 с пленными

«Здесь нет решительного осуждения до сих пор от стран Запада этого ужасающего террористического акта, ужасающего уничтожения самолета, который перевозил для нас, в первую очередь, все-таки, там были наши летчики и наши сопровождающие, то есть погибли россияне, но и погибло очень большое количество военнопленных украинских. Ни слова осуждения мы не слышали… Поэтому, конечно, то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества», — сказал Песков журналистам на вопрос, удовлетворен ли Кремль итогами заседания Совбеза ООН.