Вице-губернатор Техаса предостерег Байдена от конфликта с техасскими силовиками

Отмечается, что вице-губернатор призвал главу Белого дома «уйти с дороги» и позволить сотрудникам правоохранительных органов штата выполнять свою работу, в сферу компетенции которой входит защита границ от наплыва мигрантов.
— Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе, когда мы заняты тем, чего хочет американский народ, — сообщил Дэн Патрик Fox News.
Нацгвардия штата Техас 13 января захватила участок границы Соединенных Штатов и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что будет защищать южную границу штата силовыми ресурсами, находящимися в его распоряжении, несмотря на позицию Белого дома.
Власти Нью-Йорка приняли меры по регулированию пребывания мигрантов в городе. Проблема стала особенно актуальной после того, как губернатор Техаса стал отправлять нелегальных мигрантов в штат.