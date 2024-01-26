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Вице-губернатор Техаса предостерег Байдена от конфликта с техасскими силовиками

Вице-губернатор штата Техас Дэн Патрик предостерег президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена от конфронтации с силовиками в Техасе. Об этом он заявил в рамках интервью для телеканала Fox News.
An example of Jersey-style border fencing in Brownsville, Texas, on Tuesday
Источник: AP 2023

Отмечается, что вице-губернатор призвал главу Белого дома «уйти с дороги» и позволить сотрудникам правоохранительных органов штата выполнять свою работу, в сферу компетенции которой входит защита границ от наплыва мигрантов.

— Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе, когда мы заняты тем, чего хочет американский народ, — сообщил Дэн Патрик Fox News.

Нацгвардия штата Техас 13 января захватила участок границы Соединенных Штатов и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что будет защищать южную границу штата силовыми ресурсами, находящимися в его распоряжении, несмотря на позицию Белого дома.

Власти Нью-Йорка приняли меры по регулированию пребывания мигрантов в городе. Проблема стала особенно актуальной после того, как губернатор Техаса стал отправлять нелегальных мигрантов в штат.

Байден Джо