Вице-губернатор Техаса предостерег Байдена от конфликта с техасскими силовиками

— Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе, когда мы заняты тем, чего хочет американский народ, — сообщил Дэн Патрик Fox News.