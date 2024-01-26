Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США

Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.