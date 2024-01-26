Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США

«В случае, если это маловероятное событие действительно произойдет, мы готовы пойти на то, чем мы занимались в течение последнего месяца, а именно возводить эти барьеры», — сказал чиновник.
«Тем не менее, считаю, что эта ситуация разрешится к 20 января следующего года, поскольку следующий президент США будет приведен к присяге <…> и обеспечит безопасность границ», — пояснил Эбботт, намекая тем самым на возможный приход к власти республиканца Дональда Трампа.
Миграционный кризис в Техасе
Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
В пятницу истекает срок, в который американские власти требуют от Техаса допустить погранслужбу к границе для демонтажа заграждений. Министерство внутренней безопасности страны уведомило об этом генерального прокурора штата в соответствующем письме.
Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о «вторжении» мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.
В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал Трамп.