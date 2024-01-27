Соратник Евгения Наздратенко создал в Москве приморское землячество

«Это прежде всего сообщество деятельных и неравнодушных людей, для которых Приморье было и останется дорогим для сердца местом. В Москве вас объединила для добрых и полезных дел любовь к своему родному дому, к родным очагам. Настоящие приморцы, куда бы ни забросила их судьба, везде проявляют свою активную жизненную позицию, потрясающую работоспособность, талант и ответственность, поэтому быстро добиваются успеха и признания», — отметил Олег Кожемяко в приветственном адресе, направленном землячеству.