Соратник Евгения Наздратенко создал в Москве приморское землячество

В Москве появилось новое землячество Приморского края. Общественную организацию с таким названием в конце декабря зарегистрировал вице-губернатор Приморья времен Евгения Наздратенко, соратник экс-главы края Николай Крецу. К землячеству уже присоединился ряд бывших приморцев, а также действующих политиков, сообщает ИА PrimaMedia.
Региональная общественная организация «Землячество Приморского края» появилась в едином государственном реестре юрлиц 27 декабря 2023 года. РОО зарегистрировано в Москве.
Председателем правления землячества стал Николай Крецу — известный в Приморье человек. Его политическая карьера начиналась в Находке еще в советское время. С 1989 года — первый секретарь горкома ВЛКСМ Находки, затем — замглавы администрации города. В январе 1995 года избран в Приморскую краевую думу, в 1996—1997 годах — зампредседателя думы (председатель — Владимир Ведерников).
После окончания полномочий депутата работал в команде губернатора Приморья Евгения Наздратенко на должности начальника управления по организации строительства нефтегазового комплекса Приморского края. С весны 2000 года — заместитель губернатора Приморского края, исполнял обязанности начальника управления труда, занятости населения и демографической политики. После отставки Евгения Наздратенко в феврале 2001 года также покинул свой пост. С ноября 2001 года — управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю. В марте 2004 года работал исполнительным директором Пенсионного фонда РФ. В 2015 году возглавил Макрорегиональный центр Дальнего Востока «Почты России».
Исполнительным директором землячества стал Валерий Паев. В Приморье в свое время он возглавлял ЗАО «Находкинская фабрика орудий лова» (сейчас эта компания, созданная еще во времена СССР, ликвидирована).
Его ряды уже пополнил ряд бывших и нынешних приморцев. Среди них:
— Игорь Сиротинин — бывший председатель правления АКБ «Банк Находка», возглавлял также правление регионального акционерного коммерческого банка «Москва»;
— основатель и руководитель перестраховочной компании «Находка Ре» Сергей Бондарев — сейчас он руководит в Москве ООО «Центр развития образования имени И. Г. Песталоцци»;
— учредитель компании «Планета кино» Иван Евменьев. Совместно с партнером, который возглавляет компанию, специализируется на съемках военно-патриотического кино;
— Екатерина Дюжикова, почетный работник высшего образования России, доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет»;
— мотопутешественница Татьяна Зиганшина, известная в мотосреде под ником «МотоЛеди»;
— депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков.
Организация получила признание на уровне губернатора Приморья.
«Это прежде всего сообщество деятельных и неравнодушных людей, для которых Приморье было и останется дорогим для сердца местом. В Москве вас объединила для добрых и полезных дел любовь к своему родному дому, к родным очагам. Настоящие приморцы, куда бы ни забросила их судьба, везде проявляют свою активную жизненную позицию, потрясающую работоспособность, талант и ответственность, поэтому быстро добиваются успеха и признания», — отметил Олег Кожемяко в приветственном адресе, направленном землячеству.
На этой неделе состоялось первое заседание правления. В нем также принимал участие вице-губернатор Приморья Алексей Наздратенко.
«Землячество вместе с компанией “Планета кино” выиграло грант Минкульта, получили бюджетные средства и на них будем снимать фильм о наших морпехах и истории морской пехоты», — пояснил он.
Кроме того, у землячества есть проект внедрения в школах Приморья образовательного опыта «Математический класс для обычных детей» по системе Владимира Жохова — коллеги члена правления землячества Сергея Бондарева по «Центру развития образования имени И. Г. Песталоцци».
Отметим, что это не первый опыт создания приморского землячества в Москве. До 2019 года действовало землячество «Мое Приморье», созданное еще в конце 90-х. Среди инициаторов его появления отмечают многолетнего федерального парламентария Светлану Горячеву. Юрлицо действовало с 1999 года. Руководил организацией Дмитрий Карабанов, бывший председатель крайисполкома. Также председателем землячества выступал Виктор Егоров, а его постоянными членами были порядка 450 человек (это и бывшие представители партхозактива региона, руководители края еще советского периода, и деятели культуры, родившиеся или жившие в Приморье).
Ежегодно представители землячества посещали мемориалы воинам-дальневосточникам, освобождавшим Лотошинский район от фашистских оккупантов в ходе контрнаступления Красной Армии под Москвой в 1941—1942 годах. В период губернаторства Сергея Дарькина в мероприятиях землячества активно участвовали первые лица края.
В апреле 2019 года Приморское землячество «Мое Приморье» было ликвидирована по решению суда.