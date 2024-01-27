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Володин: для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады заявил в Telegram-канале, что для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой, это опасный путь, который может привести к новой мировой войне.
НАТО
Источник: Reuters

27 января 1943 года Ленинград был полностью освобожден от блокады.

«Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой. (Лидеры США, Канады, Великобритании, Франции, ФРГ — ред.) Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведёт режим Зеленского. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне», — написал Володин.

Он отметил, что сегодня особенно важно помнить о мужестве и героизме советских солдат и офицеров, потому что «спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову». Кроме того, надо сделать все, чтобы не произошла мировая война, подчеркнул он.

«Наш долг — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм. Они дали нам возможность сегодня жить и строить планы на будущее», — добавил Володин.

НАТО
Володин Вячеслав
Госдума