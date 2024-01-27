Володин: для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой

27 января 1943 года Ленинград был полностью освобожден от блокады.
«Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой. (Лидеры США, Канады, Великобритании, Франции, ФРГ — ред.) Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведёт режим Зеленского. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне», — написал Володин.
Он отметил, что сегодня особенно важно помнить о мужестве и героизме советских солдат и офицеров, потому что «спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову». Кроме того, надо сделать все, чтобы не произошла мировая война, подчеркнул он.
«Наш долг — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм. Они дали нам возможность сегодня жить и строить планы на будущее», — добавил Володин.