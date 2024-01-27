Володин: для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой

Он отметил, что сегодня особенно важно помнить о мужестве и героизме советских солдат и офицеров, потому что «спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову». Кроме того, надо сделать все, чтобы не произошла мировая война, подчеркнул он.