Алейник: Беларусь надеется на поддержку Индии по вступлению в БРИКС

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Беларусь рассчитывает на поддержку индийских друзей в вопросе вступления в БРИКС, об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на торжественном мероприятии в честь 75-го Дня Республики Индия.
На мероприятии присутствовал посол Индии в Беларуси Алок Ранджан Джа. Обращаясь к нему и другим собравшимся, министр констатировал укрепление сотрудничества двух стран в целом на международных площадках.
«Индия первой среди стран ШОС ратифицировала Меморандум об обязательствах Беларуси в целях получения полноправного статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества», — цитирует Алейника БелТА.
Как считает глава МИД Беларуси, текущая задача для обеих сторон — внимательно проанализировать опыт взаимодействия, критически подойти к направлениям, где по некоторым причинам нет сильного продвижения. По его мнению, нужно четко определить и конкретизировать сферы сотрудничества.
«Цель — найти новые точки роста и выйти на уровень стратегического партнерства между Беларусью и Индией», — сказал Алейник.
Ранее сообщалось, что Беларусь находится в процессе вступления в ШОС, куда уже входит Индия. Совмин и парламент приняли ряд документов о присоединении к различным соглашениям в рамках Организации.
Также в декабре минувшего года Алейник отмечал, что Минск надеется на скорейшее вступление не только в ШОС, но и в БРИКС.