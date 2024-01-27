Первый Вечный огонь в России в этом году зажгли в Ростовской области

В селе Большая Неклиновка Ростовской области прошла церемония зажжения Вечного огня в честь 80-летия полного прорыва блокады Ленинграда.
Как отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, это первый огонь, который открывается в 2024 году.
В братской могиле села Большая Неклиновка покоятся останки около 100 советских солдат и офицеров, погибших здесь в период с октября 1941 по август 1943 года.
— Это часть Миус-фронта, который прорвали в августе 1943 года наши войска и освободили Ростовскую область. Совсем скоро, в начале сентября, был освобожден Донецк, начали освобождать Донбасс, перед этим был освобожден Луганск. Наша задача — сохранение подвигов, памяти. Как сказал наш президент, это задача «абсолютной государственной важности». Чтобы эту память сохранить, мы открыли в 2020 году крупный военно-исторический комплекс «Самбекские высоты». Там можно узнать, что происходило до освобождения, что было потом. А потом была победа, которую ковали и ленинградцы, отстояв этот великий город, — подчеркнул губернатор региона Василий Голубев.
По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, строительство мемориала началось в 1979 году. Через год он был открыт. Общая площадь составляла 180 квадратных метров. Памятник окружала каменная стена с барельефными изображениями лиц воинов, на верхней плите возвышалась скульптура Родины-матери из монолитного бетона, а на нижней была братская могила и Вечный огонь, который зажигали в праздничные дни.
В 1994 мемориал был реконструирован. Вместо скульптуры Родины-матери установили металлическую фигуру воина-освободителя на бетонном постаменте. Братская могила и Вечный огонь были перенесены наверх. На плите рядом выбили имена погибших солдат.
В прошлом году построили подземный газопровод протяженностью 84 метра. И теперь Вечный огонь будет гореть постоянно. По всей России в местах воинских захоронений сейчас горит более 1600 мемориальных факелов. В 2022 году президент Владимир Путин поручил обеспечить на безвозмездной основе бесперебойную работу Вечных огней на воинских захоронениях. Выполняя поручение, только в 2023 году подразделения «Газпрома» подключили к сетевому газоснабжению 33 мемориала по всей стране.
— Сегодня на интернет-ресурсе «Храним огонь Победы» появился еще один мемориальный комплекс. Это особенно символично в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — столь знаменательной даты в истории нашей страны. Безусловно, мы и дальше будем продолжать почетную миссию по газификации комплексов и их обслуживанию, чтобы сохранить память о подвиге народа в Великую Отечественную войну, — заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.