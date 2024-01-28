Reuters узнал о стремлении Индии отказаться от оборонных сделок с Россией

Агентство отмечает, что Индия — крупнейший в мире импортер оружия — «медленно поворачивается» на Запад на фоне стремления США укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе в надежде сдержать Китай и «избавить южноазиатскую нацию от традиционной зависимости от России». Пентагон заявлял, что стремится сделать из Индии логистический хаб для ремонта военных кораблей и самолетов не только США, но и других партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.