NYT узнала, что ХАМАС получал оружие из Израиля

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в то же время просила отследить серийные номера «любого американского оружия, которое мог использовать ХАМАС» из-за опасений, что часть его могла попасть к группировке в том числе с Украины. «Оно [оружие] приехало из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что ответом будет и то и другое», — отмечала Грин. Киев исключал, что предназначенное ему западное оружие могло оказаться за пределами страны.