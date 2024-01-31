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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по САУ в Екатеринбурге

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал, как в Екатеринбурге проходит выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем. Об этом 31 января сообщило Министерство обороны России.
САУ "Коалиция-СВ"
Источник: РИА "Новости"

«Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 “Мста-С”, 2С3 “Акация”, 2С4 “Тюльпан”, 2С5 “Гиацинт”, а также 2С35 “Коалиция СВ”, — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Отмечается, что Шойгу в ходе проверки раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов. Глава МО РФ отметил, что что план по увеличению производства самоходной артиллерии является прямым поручением президента России Владимира Путина.

Как уточнил Шойгу, новые самоходные артиллерийские установки (САУ) очень востребованы, поэтому представляется крайне необходимым увеличить темпы работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.

Кроме того, глава Минобороны РФ указал, что группами от заводов и предприятий по производству боеприпасов проводятся испытания как на специальных полигонах, так и в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Шойгу также пообщался с рабочими предприятия «Уралтрансмаш», которые доложили министру, что средняя зарплата рабочего на заводе составляет около 130 тыс. рублей, размер суммы при этом варьируется в зависимости от квалификации.

По итогам инспекции в Екатеринбурге Шойгу подчеркнул, что «изменения произошли серьезные, кардинальные, появилось много нового оборудования».

Ранее, 29 января, Шойгу проинспектировал, как проходит модернизация экспериментальных баз подмосковных научно-исследовательских институтов (НИИ) ведомства в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. В частности, министр посетил 12-й Центральный НИИ, занимающийся исследованием поражающих факторов после ядерных взрывов.

Шойгу Сергей