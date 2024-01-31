Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по САУ в Екатеринбурге

«Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 “Мста-С”, 2С3 “Акация”, 2С4 “Тюльпан”, 2С5 “Гиацинт”, а также 2С35 “Коалиция СВ”, — говорится в Telegram-канале военного ведомства.
Как уточнил Шойгу, новые самоходные артиллерийские установки (САУ) очень востребованы, поэтому представляется крайне необходимым увеличить темпы работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.
Кроме того, глава Минобороны РФ указал, что группами от заводов и предприятий по производству боеприпасов проводятся испытания как на специальных полигонах, так и в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Шойгу также пообщался с рабочими предприятия «Уралтрансмаш», которые доложили министру, что средняя зарплата рабочего на заводе составляет около 130 тыс. рублей, размер суммы при этом варьируется в зависимости от квалификации.
По итогам инспекции в Екатеринбурге Шойгу подчеркнул, что «изменения произошли серьезные, кардинальные, появилось много нового оборудования».
Ранее, 29 января, Шойгу проинспектировал, как проходит модернизация экспериментальных баз подмосковных научно-исследовательских институтов (НИИ) ведомства в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. В частности, министр посетил 12-й Центральный НИИ, занимающийся исследованием поражающих факторов после ядерных взрывов.