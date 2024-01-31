Возможная отставка Залужного, прогноз МВФ и учения НАТО. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет «большое совещание по вопросам развития новых субъектов России», по видеосвязи примет участие в открытии социальных объектов в Донбассе и Новороссии. Ожидается в том числе доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.
Поздним вечером у главы государства запланировано несколько рабочих встреч.
В середине дня Путин как кандидат в президенты встретится со своими доверенными лицами.
Об учениях НАТО
Россия однозначно воспринимает учения НАТО Steadfast Defender 2024 как угрозу.
«НАТО — это инструмент конфронтации», альянс таким «задумывался, формировался, конфигурировался и управляется в настоящий момент Соединенными Штатами».
Меры реагирования «постоянно принимаются»: «Тем более на фоне того, как альянс не переставая на протяжении нескольких десятилетий двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам».
В Кремле, «конечно, следят» за новостями о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: «Пока много вопросов». «Очевидным остается одно — у киевского режима много проблем, там все неладно».
«Провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий» в Киеве, и они «будут расти, по мере того как будет успешно продолжаться специальная военная операция».
О прогнозе МВФ
В Кремле с интересом восприняли прогноз МВФ, который повысил оценку роста российского ВВП в 2024 году до 2,6%: «Это очень любопытная информация».
При этом в Кремле отмечают «очень большой спред в прогнозах» как у российских властей, так и у международных финансовых структур.
О расследовании катастрофы Ил-76
«Я не располагаю информацией об этапе расследования». «Могу подтвердить, что расследование продолжается».