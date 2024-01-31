На «Уралтрансмаше» министру Шойгу рассказали о зарплатах в 130 тысяч рублей

Во время рабочего визита на «Уралтрансмаш» министру обороны Сергею Шойгу доложили о размерах зарплат рабочих предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— В ходе общения с рабочими предприятия в сборочных цехах, они доложили Министру обороны РФ, что средняя зарплата на заводе составляет 130 тысяч рублей в зависимости от квалификации, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал производство предприятий оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. В рамках рабочей поездки он проконтролировал производство крылатых ракет, а также комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны.