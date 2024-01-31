Нуланд заявила, что боеприпасы GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине

Осенью 2022 года компания Boeing обратилась к администрации США с предложением приобрести у нее и поставить Украине снаряды GLSDB, производимые совместно со шведской военно-промышленной компанией SAAB. Ожидалось, что Киев получит их весной 2023 года. В феврале прошлого года газета Politico сообщила, что поставка будет осуществлена к концу 2023 года. В ноябре 2023 года источник агентства Reuters в Пентагоне указал, что США «ожидают предоставления [Украине] этого ключевого потенциала в начале 2024 года после успешных» испытаний.