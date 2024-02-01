Индексация соцвыплат и информирование о вкладах: что изменится в российских законах в феврале

В частности, единовременное пособие при рождении ребёнка выросло до 24,6 тыс. рублей. Материнский капитал увеличен с 586,9 тыс. рублей до 630,4 тыс. рублей при рождении первенца, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) — с 775,6 тыс. рублей почти до 834 тыс. рублей.