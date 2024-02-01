Politico: Пентагон подтвердил передачу Украине высокоточных снарядов GLSDB

В Пентагоне не стали называть точные сроки поставок GLSDB. «Я обговорю с Украиной публичное обсуждение любых поставок. Но мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, чтобы гарантировать, что страна получит и будет готова использовать возможности, которые мы им предоставляем, и как можно быстрее», — заявил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.