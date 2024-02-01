Проблемы с турецкими банками, задержание Овсянникова и Ельцин. Темы брифинга Пескова

Россия заинтересована в «международном расследовании этого ужасающего акта», однако на Западе никто не заинтересован в том, чтобы «провести расследование и наткнуться на самих себя»: «Теперь мы слышим уже от европейцев голоса, что, дескать, давайте бумагу — без бумаги ничего рассматривать не будем».