Reuters узнал о предупреждении Китая в адрес Украины

Предупреждение передал посол Китая на Украине Фань Сяньжун во время встречи с высокопоставленными чиновниками украинского правительства. По их словам, «посол сказал, что все это может негативно отразиться на наших отношениях». По словам источника, Китай «не выдвинул никаких условий», не поставил никаких сроков, а «просто выразил свое мнение по поводу списка».