Министр образования Молдовы рассказал об ассигнованиях на школьные санузлы

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. На ремонт санузлов в школах Молдовы в 2024 году из госбюджета будет выделено 25 миллионов леев (около 1,3 миллиона евро), передает пресс-служба Министерства образования.
Уточняется, что в ведомстве уже начался конкурсный прием соответствующих проектов. Глава министерства Дан Перчун призвал примаров и районные советы заранее подавать заявки, «чтобы освоить эти средства и создать достойные условия в школах».
«Мы объявляем конкурс проектов для освоения 25 миллионов леев, выделенных из госбюджета в 2024 году. Решение проблемы санузлов в учебных заведениях является для нас приоритетом», — заявил Перчун.
Требующие финансирования проекты могут представлять местные администрации первого и второго уровней, уточнил глава Национального офиса регионального и местного развития Михаил Кроитору.
По его словам, ведомство намерено уже до июня подписать контракты с местными властями, чтобы приступить к работам в период летних каникул и завершить их до начала нового учебного года.
Для ремонта школьных санузлов в текущем году будут также привлечены средства ЮНИСЕФ, они предназначены для 125 школ, а еще в 17 ремонт санблоков будет проведен из средств проекта Всемирного банка.
В минувшем году на модернизацию санузлов в школах из госбюджета было выделено также 25 миллионов леев, реализован 21 проект.