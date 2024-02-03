Лунгу: «Если закрепить в Конституции вступление Молдовы в ЕС, зачем тогда еврореферендум?»

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Временщики в молдавской власти решили закрепить в Конституции страны ее вступление в Европейский союз как основную цель и смысл существования государства, считает лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.
«Все под прикрытием референдума, чтобы выдать этот беспредел за демократическую инициативу. Хотя дураку ясно, что за этим решением стоят не интересы народа, а амбиции нынешних правителей. И если закрепить в Конституции вступление в ЕС, зачем нужен референдум о вступлении в ЕС? Абсурд», — написал Лунгу в соцсетях.
По его словам, «само предложение изменить Конституцию, основываясь на “вековом стремлении народа”, является не только искажением исторической реальности, но и попыткой манипулировать общественным мнением в угоду сиюминутным политическим целям».
Нейтральный статус Молдовы позволяет сохранять баланс и гармонию в международных отношениях, напомнил политик.
«Уверен, что будущее нашей страны должно определяться через широкое обсуждение с участием всех слоев общества, а не через спешные и непродуманные решения, направленные на достижение узкопартийных целей. Наша Конституция должна быть незыблема. Но если PAS-овцы изменят ее в угоду своим конъюнктурным обстоятельствам, то мы останемся с никому не нужным куском бумаги, которую будут переписывать под прихоти очередной антинародной Санду», — отметил Алексей Лунгу.
Еврореферендум Санду: факты и комментарии.
В конце декабря 2023 года Майя Санду заявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок и выступила с инициативой проведения в стране референдума на тему вступления Молдовы в Европейский союз. Под занавес минувшего года депутаты парламента проголосовали за изменения в Кодекс о выборах, они предполагают, что республиканский референдум может проводиться в один день с парламентскими и президентскими выборами.
Инициатива вызвала противоречивые реакции со стороны политиков и журналистов. Так, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах заявила, что в референдум по вопросу о вступлении Молдовы в ЕС необходимо включить вопрос о незыблемости нейтрального статуса республики. По мнению историка, председателя общественной организации «Republica» Анатолия Дубровского, без вопроса о необходимости сохранения Молдовы в СНГ референдум проводить нет смысла.
Политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов высказал мнение, что еврореферендум Майи Санду — это пиар, а решение «спустили на парашюте» ее кураторы из-за рубежа. Журналист Дмитрий Чубашенко отметил, что одна из «ловушек» президентской инициативы состоит несовместимости членства Молдовы в ЕС и сохранения республикой прописанного в Конституции нейтрального статуса.
Пиар-ходом Санду считает еврореферендум и экс-премьер Ион Кику. С ним солидарен депутат парламента, представитель руководства оппозиционной партии «Возрождение» Василий Боля, он назвал еврореферендум Санду «попыткой пиариться за государственный счет».
Депутат парламента Константин Старыш на встрече с представителями Совета Европы в Страсбурге заявил, что плебисцит о вступлении Молдовы в Евросоюз не будет иметь юридической силы. Он назвал идею провести президентские выборы и референдум в один день «шулерской попыткой переизбрать Майю Санду за счет бюджетных средств».
Либерал-демократическая партия Молдовы обратилась с просьбой к политическому руководству Молдовы и президенту отказаться от идеи проведения референдума в день президентских выборов. «Помимо попытки манипулировать общественным мнением в пользу Майи Санду, этот шаг также является опасным мероприятием, несущим серьезные риски для страны», — заявили в партии.
Ассоциация Promo-LEX рекомендовала пересмотреть поправки в Кодекс о выборах, которые позволяют провести республиканский референдум и парламентские или президентские выборы в один день. В организации отметили, что ст. 184 п. (2) Кодекса о выборах, которая предусматривает, что республиканский референдум не может проводиться в день парламентских, президентских и всеобщих местных выборов, не подлежит изменению, ее положения должны соответствовать рекомендациям европейских институтов в области демократии и международных и национальных миссий по наблюдению за выборами.
В Promo-LEX также обратили внимание на то, что поправка в эту статью, позволяющая провести республиканский референдум, а также президентские и парламентские выборы в один день, была одобрена (28 декабря 2023 года) с игнорированием законодательства о прозрачности принятия решений. Также из аргументации, представленной автором поправки, не ясны причины внесения изменений в законодательство.
В январе 2024 года депутаты повторно пересмотрели законодательную инициативу, предусматривающую внесение изменений в Кодекс о выборах и Закон о политических партиях. Согласно поправке, дату проведения президентских выборов в Молдове установят не позднее, чем за 60 дней до проведения голосования.