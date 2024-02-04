Замглавы МИД РФ посетил Южную Корею и обсудил Украину и КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на 78-й сессии Генассамблеи ООН назвал провокацией возможные поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. Андрей Руденко заявлял послу Южной Кореи в России, что действия его президента наносят «серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям». МИД РФ ранее называл заявления о военных поставках КНДР в Россию голословными и бездоказательными. Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что Россия выполняет все требования, изложенные в резолюции Совета Безопасности ООН в отношении взаимодействия с КНДР.