Замглавы МИД РФ посетил Южную Корею и обсудил Украину и КНДР

Андрей Руденко провел переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бён Воном 2 февраля. «Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международную ситуацию, включая войну на Украине», — говорится в сообщении. Сеул довел до российской стороны свою позицию по поводу «военного сотрудничества РФ и Северной Кореи» и призвал «действовать ответственно».
Руденко во время визита встретился с первым замминистра иностранных дел Ким Хон Гюном и провел консультации со спецпредставителем Южной Кореи по КНДР Ким Гоном.
Андрей Руденко осенью 2023 года заявлял, что контакты с Сеулом будут продолжаться. Как отмечал замминистра, несмотря на присоединение к санкциям, у Южной Кореи и России остаются общие интересы «с точки зрения стабилизации ситуации в северо-восточной Азии и на Корейском полуострове».
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на 78-й сессии Генассамблеи ООН назвал провокацией возможные поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. Андрей Руденко заявлял послу Южной Кореи в России, что действия его президента наносят «серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям». МИД РФ ранее называл заявления о военных поставках КНДР в Россию голословными и бездоказательными. Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что Россия выполняет все требования, изложенные в резолюции Совета Безопасности ООН в отношении взаимодействия с КНДР.
Леонид Уварчев