Politico: Евросоюз обсуждает ограничение передвижения российских дипломатов

Как пишет издание, идея состоит в том, чтобы ограничить поездки дипломатов из России страной, в которой они аккредитованы. В настоящий момент они могут свободно передвигаться по всей территории Шенгенской зоны. Ограничения предлагают ввести в рамках 13-го пакета санкций, который готовят ко второй годовщине начала боевых действий на территории Украины.