Politico: Евросоюз обсуждает ограничение передвижения российских дипломатов

Как пишет издание, идея состоит в том, чтобы ограничить поездки дипломатов из России страной, в которой они аккредитованы. В настоящий момент они могут свободно передвигаться по всей территории Шенгенской зоны. Ограничения предлагают ввести в рамках 13-го пакета санкций, который готовят ко второй годовщине начала боевых действий на территории Украины.
В ноябре 2023 года газета Financial Times писала, что в Евросоюзе обсуждают возможные ограничения на передвижения. По информации газеты, предложение поступило от властей Чехии. Инициативу объяснили тем, что на территорию Чехии «прибывают агенты ГРУ и других служб».
Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что к 24 февраля Евросоюз введет санкции против 200 российских физлиц и компаний. К этой же дате ЕС намерен решить вопрос изъятия замороженных активов Банка России.
Петр Бузлаев