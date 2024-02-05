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Politico: Евросоюз обсуждает ограничение передвижения российских дипломатов

Евросоюз обсуждает возможность ограничения передвижений российских дипломатов по территории объединения, сообщает Politico со ссылкой на источник. В 2023 году это предложение высказывала Чехия.
Источник: AP 2023

Как пишет издание, идея состоит в том, чтобы ограничить поездки дипломатов из России страной, в которой они аккредитованы. В настоящий момент они могут свободно передвигаться по всей территории Шенгенской зоны. Ограничения предлагают ввести в рамках 13-го пакета санкций, который готовят ко второй годовщине начала боевых действий на территории Украины.

Собеседник Politico говорит о сложной реализации этого ограничения. Между странами Евросоюза нет границ и КПП, а большинство поездок внутри Шенгенской зоны не контролируются. Издание отмечает, что МИД Чехии предлагал ввести биометрические паспорта для дипломатов.

В ноябре 2023 года газета Financial Times писала, что в Евросоюзе обсуждают возможные ограничения на передвижения. По информации газеты, предложение поступило от властей Чехии. Инициативу объяснили тем, что на территорию Чехии «прибывают агенты ГРУ и других служб».

Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что к 24 февраля Евросоюз введет санкции против 200 российских физлиц и компаний. К этой же дате ЕС намерен решить вопрос изъятия замороженных активов Банка России.

Петр Бузлаев

ЕС
санкции