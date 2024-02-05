Венгерские депутаты бойкотировали голосование по вступлению Швеции в НАТО

После положительного голосования в Турции Венгрия остается единственной страной, не ратифицировавшей прием Швеции в НАТО. Премьер Виктор Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт, чтобы обсудить ситуацию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что этот визит поможет выстроить доверие между венгерским парламентом и шведскими властями. По его словам, будет правильно, если Кристерссон приедет до ратификации, хотя бы потому, что Турцию он также посещал.