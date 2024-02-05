Евросоюз предоставит Молдове финансовую помощь для реформы юстиции

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Европейский союз окажет Молдове финансовую помощь в реализации реформы юстиции. С этой целью парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила положительное консультативное заключение о переговорах и подписании соглашения с ЕС об участии республики в «Программе “Юстиция”.
«Документ направлен на укрепление, стимулирование и расширение отношений сотрудничества в области правосудия между Республикой Молдова и Европейским союзом. Таким образом, акцент будет сделан на верховенстве закона, включая независимость и беспристрастность судебной системы», — сообщили в пресс-службе парламента.
«Программа “Юстиция” предполагает финансирование подготовки судей и других практикующих юристов. Она рассчитана прежде всего на органы власти, которые могут подать заявку на поддержку проектов в области реформы правосудия, а также для организации гражданского общества.
На 2021−2027 годы «Программа “Юстиция” предусматривает финансирование в размере 305 миллионов евро, из них более 40 миллионов предназначены для проектов 2024 года.