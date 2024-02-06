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Герою России нашли место в политике Екатеринбурга

Герой России Сергей Воронин, осенью 2023 года сложивший мандат депутата думы Екатеринбурга, войдет в новый созыв Общественной палаты города. Его кандидатуру, включенную в «думскую» часть списка, поддержали депутаты на общем заседании, передает корреспондент ЕАН.
Источник: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Согласно регламенту Общественной палаты, 11 из 33 ее членов утверждает городская дума. Еще 11 человек делегирует мэр Алексей Орлов. Оставшуюся треть избирают сами общественники на первом заседании.

В «думскую» часть списка, которую 6 февраля вынесли на общее голосование, вместе с Ворониным вошли 10 действующих членов Общественной палаты. Среди них, например, президент УБРиР Алексей Долгов, представитель «Ростеха» Павел Лыжин и глава свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко.

﻿﻿Большинством голосов дума утвердила список, хотя ряд депутатов настаивали на его пересмотре. Одних озаботила несменяемость большинства «думских» членов Общественной палаты, другие сомневались в прозрачности процедуры. Голосовать против, впрочем, не стал никто: пятеро депутатов воздержались, еще 26 поддержали список.﻿﻿

Сергей Воронин — участник обеих чеченских кампаний. Получил звание Героя России за бой, в котором несколько часов удерживал огневую точку, а затем вывел товарищей из окружения. В 2018-м Воронин избрался в думу Екатеринбурга от «Единой России» и возглавил комиссию по безопасности. На выборы-2023 в новый созыв выдвигаться не стал. Ходили слухи о скором отъезде Воронина из Екатеринбурга, однако его продолжают видеть в городе.

Свою часть списка Общественной палаты мэр Алексей Орлов утвердил в конце января, напоминает УралПолит.Ru. В новый созыв от главы войдут действующий председатель Яков Силин, его зам, гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, глава филиала РАНХиГС Олег Гущин, активист Дмитрий Чукреев и другие.