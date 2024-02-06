Герою России нашли место в политике Екатеринбурга

Согласно регламенту Общественной палаты, 11 из 33 ее членов утверждает городская дума. Еще 11 человек делегирует мэр Алексей Орлов. Оставшуюся треть избирают сами общественники на первом заседании.
В «думскую» часть списка, которую 6 февраля вынесли на общее голосование, вместе с Ворониным вошли 10 действующих членов Общественной палаты. Среди них, например, президент УБРиР Алексей Долгов, представитель «Ростеха» Павел Лыжин и глава свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко.
Большинством голосов дума утвердила список, хотя ряд депутатов настаивали на его пересмотре. Одних озаботила несменяемость большинства «думских» членов Общественной палаты, другие сомневались в прозрачности процедуры. Голосовать против, впрочем, не стал никто: пятеро депутатов воздержались, еще 26 поддержали список.
Сергей Воронин — участник обеих чеченских кампаний. Получил звание Героя России за бой, в котором несколько часов удерживал огневую точку, а затем вывел товарищей из окружения. В 2018-м Воронин избрался в думу Екатеринбурга от «Единой России» и возглавил комиссию по безопасности. На выборы-2023 в новый созыв выдвигаться не стал. Ходили слухи о скором отъезде Воронина из Екатеринбурга, однако его продолжают видеть в городе.
Свою часть списка Общественной палаты мэр Алексей Орлов утвердил в конце января, напоминает УралПолит.Ru. В новый созыв от главы войдут действующий председатель Яков Силин, его зам, гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, глава филиала РАНХиГС Олег Гущин, активист Дмитрий Чукреев и другие.