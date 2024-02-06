Герою России нашли место в политике Екатеринбурга

Сергей Воронин — участник обеих чеченских кампаний. Получил звание Героя России за бой, в котором несколько часов удерживал огневую точку, а затем вывел товарищей из окружения. В 2018-м Воронин избрался в думу Екатеринбурга от «Единой России» и возглавил комиссию по безопасности. На выборы-2023 в новый созыв выдвигаться не стал. Ходили слухи о скором отъезде Воронина из Екатеринбурга, однако его продолжают видеть в городе.