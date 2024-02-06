Визит Путина в Турцию, запрет VPN и Такер Карлсон в Москве. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике Путина
Путин работает в Кремле. В середине дня глава государства встретится с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.
В Кремле не исключают, что президент огласит послание Федеральному собранию между 23 февраля и 10 марта, как писала со ссылкой на источники газета «Коммерсантъ».
О возможном запрете VPN
«Сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить».
О темах визита Путина в Турцию
Проблемы с расчетами, учреждение российско-турецкого банка и дорожная карта и дорожная карта создания газового хаба — «все эти вопросы будут в повестке дня». Также «во всех измерениях будут обсуждаться» торговые отношения.
О банкротстве «дочки» «Роснано»
Что касается банкротства компании «Пластик лоджик», которое инициировало «Роснано», это «не совсем прерогатива администрации президента и Кремля», это «корпоративный процесс» и «больше прерогатива правительства».
«Там нелегкие процессы идут, связанные с прошлыми периодами, связанные с долгами».
О приезде Такера Карлсона
«Я никак не комментирую передвижения американского журналиста здесь».
О возможном выходе РФ из Арктического совета
«Россия пока сохраняет там свою работу».
Если членство в совете не будет отвечать интересам Москвы и «Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной», то «могут приниматься особые решения».
О расследовании диверсии на «Северных потоках»
Россия неоднократно запрашивала данные шведского расследования диверсии на «Северных потоках»: «Ни разу этими данными с нами никто не делился».
«Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут на этот счет приниматься».
О российском расследовании диверсии в Кремле пока сказать не могут: «Это зависит от результатов».
О скандале вокруг сотрудников таможни
У Кремля нет информации о скандале в Калининграде, где прибывшие в командировку сотрудники ФТС якобы устроили дебош: «Это, наверное, больше ведомственный вопрос».