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Визит Путина в Турцию, запрет VPN и Такер Карлсон в Москве. Темы брифинга Пескова

Повестка планирующегося визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, возможность запрета VPN в России, а также приезд в Москву американского журналиста Такера Карлсона стали во вторник основными темами брифинга российского лидера Дмитрия Пескова.
Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике Путина

Путин работает в Кремле. В середине дня глава государства встретится с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

В Кремле не исключают, что президент огласит послание Федеральному собранию между 23 февраля и 10 марта, как писала со ссылкой на источники газета «Коммерсантъ».

О возможном запрете VPN

«Сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить».

О темах визита Путина в Турцию

Проблемы с расчетами, учреждение российско-турецкого банка и дорожная карта и дорожная карта создания газового хаба — «все эти вопросы будут в повестке дня». Также «во всех измерениях будут обсуждаться» торговые отношения.

О банкротстве «дочки» «Роснано»

Что касается банкротства компании «Пластик лоджик», которое инициировало «Роснано», это «не совсем прерогатива администрации президента и Кремля», это «корпоративный процесс» и «больше прерогатива правительства».

«Там нелегкие процессы идут, связанные с прошлыми периодами, связанные с долгами».

О приезде Такера Карлсона

«Я никак не комментирую передвижения американского журналиста здесь».

О возможном выходе РФ из Арктического совета

«Россия пока сохраняет там свою работу».

Если членство в совете не будет отвечать интересам Москвы и «Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной», то «могут приниматься особые решения».

О расследовании диверсии на «Северных потоках»

Россия неоднократно запрашивала данные шведского расследования диверсии на «Северных потоках»: «Ни разу этими данными с нами никто не делился».

«Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут на этот счет приниматься».

О российском расследовании диверсии в Кремле пока сказать не могут: «Это зависит от результатов».

О скандале вокруг сотрудников таможни

У Кремля нет информации о скандале в Калининграде, где прибывшие в командировку сотрудники ФТС якобы устроили дебош: «Это, наверное, больше ведомственный вопрос».

Песков Дмитрий