Фон дер Ляйен призвала интегрировать Украину в оборонные программы ЕС

«Это первый шаг, который должен привести к интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ, с согласия Европейского парламента и Совета и в случае необходимости. Это не только помогло бы нам удовлетворить потребности Украины, но и способствовало бы сближению и совместному планированию между нашими вооруженными силами и оборонной промышленностью. Украина — будущий член нашего Европейского союза. Таким образом, она должна стать намного ближе к нам и в области обороны», — приводит ее слова пресс-служба Еврокомиссии.