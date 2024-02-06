Германия приняла отличное от Швеции решение по расследованию Nord Stream

5 февраля офис шведского прокурора Матса Юнгквиста, который ведет расследование инцидентов на газопроводах в Балтийском море, сообщил, что в ближайшее время он примет по нему решение — «следует ли закрыть дело, выдвинуть обвинения или потребовать, чтобы кого-то задержали». По информации SZ, Швеция, скорее всего, объявит о прекращении следствия по взрывам на «Северных потоках». Предполагается, что это связано с невозможностью установления подозреваемых.