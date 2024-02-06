Министром просвещения снова стал Гани Бейсембаев

Трудовой путь: С 1989 по 1995 год трудился учителем казахского языка, заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 14 Талгарского района Алматинской области. С 1995 по 1997 год работал в должности директора средней школы № 12 Илийского района Алматинской области. С 1997 по 2000 год являлся ученым секретарем, советником Казахской академии образования имени Ыбырая Алтынсарина. В 2000 году руководил Отделом образования города Капшагай Алматинской области. С 2001 по 2006 год работал директором ТОО «Международный центр дополнительного образования». С 2006 по 2020 год занимал должность генерального директора Международного центра образования EDTECN. В 2020 году бы назначен директором Республиканского научно-практического центра «Учебник» Министерства образования и науки. С 2020 по 2022 год занимал должность президента Национальной академии образования имени Ыбырая Алтынсарина. С марта по август 2022 года был вице-министром образования и науки РК. С августа 2022 года являлся вице-министром просвещения РК.