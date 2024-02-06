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Кто из членов старого Кабмина Казахстана сохранил свои посты в новом составе

Сменились только 4 министра, не считая самого премьера.
Источник: сайт мажилиса парламента Казахстана

АЛМАТЫ, 6 фев — Sputnik. В Казахстане завершилось формирование нового правительства. Большинство министров остались из старого состава.

Роман Скляр переназначен первым заместителем премьер-министра. Серик Жумангарин остался заместителем премьер-министра. Мурат Нуртлеу переназначен на пост вице-премьера — министра иностранных дел Казахстана. Тамара Дуйсенова переназначена заместителем премьер-министра — без министерского портфеля.

Руслан Жаксылыков переназначен на пост министра обороны Казахстана. Ержан Саденов остался главой МВД Казахстана, а Азамат Ескараев переназначен главой Минюста Казахстана.

Алмасадам Саткалиев сохранил пост министра энергетики Казахстана. Айдарбек Сапаров — министра сельского хозяйства.

Багдат Мусин переназначен министром цифрового развития Казахстана. Гани Бейсембаев остался министром просвещения Казахстана. Ерлан Нысанбаев переназначен министром экологии и природных ресурсов.

Нурбек Саясат переназначен министром науки и высшего образования. Нуржан Нуржигитов остался на должности министра водных ресурсов и ирригации. Аида Балаева сохранила пост министра культуры и информации.

Ермек Маржикпаев переназначен министром туризма и спорта, Марат Карабаев министром транспорта, а Светлана Жакупова — министром труда и социальной защиты населения.

Канат Шарлапаев остался министром промышленности и строительства. Арман Шаккалиев — министром торговли и интеграции.

Напомним, в понедельник, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. Сегодня правящая партия Amanat предложила кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства обсудил кандидатуру Бектенова с другими партийными фракциями парламента.

Мажилисмены проголосовали за кандидатуру Бектенова. «За» проголосовали 69 депутатов, воздержались 7.

После пленарного заседания президент подписал указ о назначении Бектенова премьер-министром.