Депутаты от оппозиции констатировали беспрецедентный рост внешнего госдолга Молдовы

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. За последние годы правления в Молдове партии «Действие и солидарность» (PAS) зафиксирован беспрецедентный рост госдолга, при этом деньги, получаемые страной извне, идут не на рост экономики, а на погашение кредитов, заявили на брифинге во вторник депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС).
Так, на конец 2023 года государственный долг Молдовы составил 104 миллиарда леев, что на 10% больше, чем в 2022 году, заявила депутат от БКС Татьяна Кунецки.
«Полученные денежные средства не были использованы как это требовалось, не были направлены на рост экономики, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры. Деньги шли на погашение кредитов. Экономика не может развиваться в таких условиях, при полном отсутствии стратегии. Власть топчется на месте, пытаясь погасить долг исключительно за счет повышения цен, тарифов и налогов. Граждане становятся все беднее», — добавила Кунецки.
За три года пребывания PAS у власти цены в Молдове выросли более чем на 61%, отметила депутат Алла Дарованная.
«Если за определенный набор продуктов питания в 2020 году нужно было заплатить 100 леев, то сейчас та же корзина стоит 162 лея. Рекордный уровень инфляции привел к существенному снижению покупательской способности, что вызвало рост тотальной бедности по стране, особенно в сельской местности», — уточнила она.
Дарованная напомнила о намерении поставщика электроэнергии Premier Energy повысить с марта тарифы для конечных потребителей. А также отметила, что в прошлом году пенсии не были проиндексированы на уровень инфляции.
«Социальные столовые хотят закрыть, цены на тысячи видов медицинских услуг хотят повысить. Вырастут цены и на лекарства. Разве иллюзорные европейские перспективы, о которых постоянно говорят “желтые” проевропейцы, того стоят? Такими темпами не все попадут в ЕС, если мы все же туда войдем. Молдова — это Европа? Нет, Молдова — это нищета», — подытожила Дарованная.
Ранее Министерство финансов обнародовало статистический бюллетень за декабрь 2023 года, согласно которому сумма госдолга на 31 декабря превысила 104 миллиарда леев, увеличившись в номинальном выражении на 9,34 миллиарда леев в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. По данным Минфина Молдовы, на конец декабря 2023 года доля внутреннего государственного долга в общем государственном долге составляла 38,1%, внешнего госдолга — в 61,9%. Процент общего государственного долга к ВВП на конец года оценивался в 37,9% по сравнению с 34,5% в конце 2022 года.