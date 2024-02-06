Депутаты от оппозиции констатировали беспрецедентный рост внешнего госдолга Молдовы

Ранее Министерство финансов обнародовало статистический бюллетень за декабрь 2023 года, согласно которому сумма госдолга на 31 декабря превысила 104 миллиарда леев, увеличившись в номинальном выражении на 9,34 миллиарда леев в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. По данным Минфина Молдовы, на конец декабря 2023 года доля внутреннего государственного долга в общем государственном долге составляла 38,1%, внешнего госдолга — в 61,9%. Процент общего государственного долга к ВВП на конец года оценивался в 37,9% по сравнению с 34,5% в конце 2022 года.