WSJ: Интервью Путина Карлсону могут опубликовать 8 февраля

Как отмечается, его можно будет увидеть на сайте Карлсона TuckerCarlson.com и в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ). «По словам людей, знакомых с этим вопросом, оно, скорее всего, будет опубликовано в четверг», — пишет газета.
О том, что Карлсону уже удалось побеседовать с российским лидером, сообщил другой американский журналист и блогер Алекс Джонс. «Такер заявил, что он взял интервью у Путина. Он только что мне написал: “Это удивительно. Интервью длится два часа”», — отметил Джонс. Официально эта информация пока не подтверждена.
Накануне сам Карлсон сообщал лишь то, что собирается взять интервью в ближайшее время. «Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным», — заявил он. Журналист заверил, что интервью будет доступно всем на его личном сайте. Кроме того, по его словам, владелец сети X Илон Маск пообещал не блокировать это интервью. По словам Карлсона, на других платформах оно может подвергнуться цензуре.