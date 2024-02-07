WSJ: Интервью Путина Карлсону могут опубликовать 8 февраля

Накануне сам Карлсон сообщал лишь то, что собирается взять интервью в ближайшее время. «Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным», — заявил он. Журналист заверил, что интервью будет доступно всем на его личном сайте. Кроме того, по его словам, владелец сети X Илон Маск пообещал не блокировать это интервью. По словам Карлсона, на других платформах оно может подвергнуться цензуре.