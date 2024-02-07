Швеция прекратила расследование диверсии на «Северных потоках»

В связи с этим было решено, что инциденты газопроводов не могут входить в юрисдикцию шведских судов.
Превдарительное расследование возглавлял окружной прокурор Матс Юнгквист. Он заявил, что было проанализировано множество движений судов, проведен обширный осмотр места преступления и проведено несколько допросов. По его словам, Германия продолжает вести расследование.
«Немецкое предварительное расследование продолжается, и из-за секретности, которая царит в международном судебном сотрудничестве, я не могу далее комментировать состоявшееся сотрудничество. В связи с этим я также не смогу дальше ничего комментировать выводы шведского расследования или комментировать каких-либо подозреваемых в шведском расследовании», — отметил он.
6 февраля генпрокуратура ФРГ сообщила о продолжении расследования по «Северным потокам». Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия неоднократно запрашивала данные по расследованию взрывов на «Северных потоках», однако ни разу не получила ответа.
В декабре 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров назвал правдоподобной версию, что за подрывами могут стоять западные спецслужбы. По его словам, есть все основания полагать, что «эксперты спецподразделений англосаксов и других стран активно участвовали и продолжают участвовать в террористических актах».
Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.
Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля 2023 года, к взрывам причастны США. Херш утверждал, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.