Песков: Владимир Путин уже дал интервью Такеру Карлсону

Бывший журналист Fox News Такер Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Вчера, 6 февраля, он подтвердил, что возьмет интервью у Путина. Он заверил, что оплатил поездку сам, а подготовка к ней велась несколько месяцев. По предварительным данным, интервью длится два часа. The Wall Street Journal утверждает, что интервью будет опубликовано на сайте господина Карлсона завтра, 8 февраля.