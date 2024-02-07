Песков: Владимир Путин уже дал интервью Такеру Карлсону

«У него позиция, которая отличается от остальных. Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская. Она скорее проамериканская. Но по крайней мере она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ», — заявил пресс-секретарь президента.
Песков также отметил, что Кремль получает много заявок на интервью с Владимиром Путиным, в том числе и от западных СМИ, «которые не могут похвастаться попытками выглядеть беспристрастными».
Приводить подробности состоявшегося интервью Дмитрий Песков отказался.
Бывший журналист Fox News Такер Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Вчера, 6 февраля, он подтвердил, что возьмет интервью у Путина. Он заверил, что оплатил поездку сам, а подготовка к ней велась несколько месяцев. По предварительным данным, интервью длится два часа. The Wall Street Journal утверждает, что интервью будет опубликовано на сайте господина Карлсона завтра, 8 февраля.