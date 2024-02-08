Путин обсудил с главным раввином РФ и главой Федерации еврейских общин ситуацию на Ближнем Востоке

4 февраля «Ъ» опубликовал интервью с послом Израиля в России Симоной Гальперин, в котором она, в частности, подвергла критике визит лидеров «Хамаса» в Москву. «В России говорят, что ведут эти переговоры, чтобы освободить заложников. Но скоро уже четыре месяца, как люди остаются в заложниках и их не освобождают», — сказала она. В конце ноября 2023 года «Хамас» освободил из плена трех россиян. По последним данным, в заложниках у боевиков остаются три человека с российским гражданством.