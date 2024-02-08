Путин обсудил с главным раввином РФ и главой Федерации еврейских общин ситуацию на Ближнем Востоке

4 февраля «Ъ» опубликовал интервью с послом Израиля в России Симоной Гальперин, в котором она, в частности, подвергла критике визит лидеров «Хамаса» в Москву. «В России говорят, что ведут эти переговоры, чтобы освободить заложников. Но скоро уже четыре месяца, как люди остаются в заложниках и их не освобождают», — сказала она. В конце ноября 2023 года «Хамас» освободил из плена трех россиян. По последним данным, в заложниках у боевиков остаются три человека с российским гражданством.
5 февраля Министерство иностранных дел РФ назвало заявления госпожи Гальперин в интервью «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран». МИД, в частности, возмутило то, что посол Израиля «неуважительно высказывается об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников». 6 февраля госпожу Гальперин вызвали в МИД, где ей выразили недовольство высказываниями в интервью.
Эрдни Кагалтынов