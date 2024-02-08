Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Путин обсудил с главным раввином РФ и главой Федерации еврейских общин ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой российской Федерации еврейских общин Александром Бородой. Стороны обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе вопрос помощи заложникам, оказавшимся в плену у палестинского движения «Хамас», передает пресс-служба Кремля.
Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках. Известно, что наш МИД работает через политическое крыло “Хамаса”, и в целом определенные результаты есть», — сказал президент в ходе встречи.

Владимир Путин заявил, что Россия обращает внимание не только на россиян, но и на граждан других стран, оказавшихся в заложниках, в том числе пожилых людей и членов их семей, прошедших Холокост. Президент сообщил, что хочет обсудить с господами Лазаром и Бородой детали работы по помощи заложникам.

4 февраля «Ъ» опубликовал интервью с послом Израиля в России Симоной Гальперин, в котором она, в частности, подвергла критике визит лидеров «Хамаса» в Москву. «В России говорят, что ведут эти переговоры, чтобы освободить заложников. Но скоро уже четыре месяца, как люди остаются в заложниках и их не освобождают», — сказала она. В конце ноября 2023 года «Хамас» освободил из плена трех россиян. По последним данным, в заложниках у боевиков остаются три человека с российским гражданством.

5 февраля Министерство иностранных дел РФ назвало заявления госпожи Гальперин в интервью «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран». МИД, в частности, возмутило то, что посол Израиля «неуважительно высказывается об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников». 6 февраля госпожу Гальперин вызвали в МИД, где ей выразили недовольство высказываниями в интервью.

Эрдни Кагалтынов

Путин Владимир