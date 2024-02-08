В Эстонии запретили концерт Клавы Коки из-за отказа осудить СВО

До этого глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал решение о запрете для российской группы «Руки вверх» въезда в страну на пять лет. Как заявил глава ведомства, «действия России на Украине совершенно неприемлемы» и запрет на въезд в Эстонию артистов — правильный.