В Эстонии запретили концерт Клавы Коки из-за отказа осудить СВО

Издание со ссылкой на местное МВД отмечает, что артистов, поддерживающих СВО, в страну не пускают.
В Министерстве культуры Эстонии тоже рассказали Postimees, что шоу Клавы Коки не будут проводить.
Ранее Эстония запретила въезд в страну Филиппу Киркорову. Певец не имеет права въезжать на территорию страны в течение пяти лет. Запрет продлится до апреля 2027 года. Также пятилетний запрет на въезд в страну установлен для певицы Полины Гагариной.
До этого глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал решение о запрете для российской группы «Руки вверх» въезда в страну на пять лет. Как заявил глава ведомства, «действия России на Украине совершенно неприемлемы» и запрет на въезд в Эстонию артистов — правильный.