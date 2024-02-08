WSJ: на Украине пожаловались на нехватку снарядов и всех видов техники

Как сказал представитель СБУ, сейчас украинские войска находятся «в крайне невыгодном положении» из-за нехватки всех видов техники. Другие собеседники WSJ в Киеве рассказали, что подразделениям ВСУ приходится экономить боеприпасы из опасений, что США сократят военную помощь. Один из украинских военных подчеркнул, что после неудачной прошлогодней попытки масштабного контрнаступления ВСУ их запасы живой силы и техники сильно истощены, в связи с чем Украина вынуждена вести оборонительную борьбу. По данным WSJ, в таких условиях страна сосредоточилась на атаках беспилотников, в том числе по территории России.
В марте 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении ЕС поставить на Украину к марту 2024 года 1 млн снарядов. С марта 2023 года ЕС направил 330 тыс. боеприпасов. Bloomberg писал, что план не удалось выполнить из-за задержек производства и опасений по поводу истощения запасов стран ЕС. 31 января господин Боррель сообщил, что поставит Украине чуть больше 500 тыс. артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года.