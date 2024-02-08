WSJ: на Украине пожаловались на нехватку снарядов и всех видов техники

Как сказал представитель СБУ, сейчас украинские войска находятся «в крайне невыгодном положении» из-за нехватки всех видов техники. Другие собеседники WSJ в Киеве рассказали, что подразделениям ВСУ приходится экономить боеприпасы из опасений, что США сократят военную помощь. Один из украинских военных подчеркнул, что после неудачной прошлогодней попытки масштабного контрнаступления ВСУ их запасы живой силы и техники сильно истощены, в связи с чем Украина вынуждена вести оборонительную борьбу. По данным WSJ, в таких условиях страна сосредоточилась на атаках беспилотников, в том числе по территории России.