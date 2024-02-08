В составе Градостроительного совета при губернаторе Дмитрии Азарове остаются давно арестованные чиновники

Соответствующая информация содержится на сайте регионального минстроя.



Все трое чиновников были арестованы в 2023 году. Виктор Кудряшов и Олег Бойко содержатся в московских следственных изоляторах. Николай Плаксин находится под домашним арестом в Самарской области.



Бывшего министра Николая Плаксина отправили под стражу в апреле прошлого года. Следователи считают, что глава самарского минстроя курировал выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию двух домов культуры в регионе, несмотря на то, что объекты не соответствовали проектной документации. В начале этого года экс-чиновника перевели из СИЗО под домашний арест.



Экс-первого вице-губернатора арестовали в ноябре 2023 года в Самаре. По версии следователей, Виктор Кудряшов, действуя в составе ОПГ, подписал в интересах ГК «Волгатрансстрой» документы об увеличении предельной стоимости строительства станции метрополитена «Театральная» в Самаре до 18,4 млрд руб. Позже Виктора Кудряшова этапировали в Москву и поместили в СИЗО № 4 «Медведково». Расследованием уголовного дела в отношении высокопоставленного чиновника занимается центральный аппарат МВД России.



Бывшего главу ГУ МЧС по Самарской области генерал-майора Олега Бойко задержали в декабре минувшего года в Самаре и сразу же этапировали в Москву, где суд арестовал силовика. По данным следствия, Олег Бойко покровительствовал группе компаний «Витязь», оказывающей услуги в сфере охранно-пожарной безопасности. Генерал-майору якобы была выдана кредитная карта, с которой он снимал наличные в банкоматах. В общей сложности Олег Бойко получил 25 млн руб., считает следствие. Вместе с Олегом Бойко арестованы предполагаемые сообщники — руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник.



Кроме того, в списке членов Градостроительного совета значатся глава фигурирующего в уголовном деле в отношении Виктора Кудряшова «Волгатранстроя» Вячеслав Сонин и Татьяна Мрдуляш, которая покинула пост министра культуры региона еще в сентябре 2022 года. По официальным данным министр оставила пост по семейным обстоятельствам, по неофициальной информации — Татьяна Мрдуляш ушла посла скандала, который разгорелся после ее просьбы в адрес руководства Самарского академического театра оперы и балета снять с фасада буквы Z и V, символизирующие СВО.



Градостроительный совет учрежден постановлением губернатора в 2012 году. Основными задачами градсовета являются: разработка рекомендаций в сфере градостроительной и архитектурной деятельности по формированию архитектурного облика муниципальных образований Самарской области; содействие в проведении единой градостроительной политики; содействие в создании благоприятного инвестиционного климата в сфере градостроительной деятельности и пр. Согласно опубликованным на сайте минстроя протоколам, последнее заседание градсовета состоялось в 2018 году.



Евгений Чернов.