Путин и Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США

«Выражено обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других государств. Политическое и военное давление со стороны США тоже наши страны не принимают и не приемлют. И главное, что лидеры двух стран понимают, что США практически осуществляют политику двойного сдерживания как России, так и Китая. Об этом лидеры разговаривали и подчеркнули этот момент», — добавил он.