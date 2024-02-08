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Путин и Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других стран, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Источник: © РИА Новости

В беседе с журналистами Ушаков рассказал, что в ходе разговора лидеров большое внимание уделялось российско-китайскому сотрудничеству в ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних площадках.

«Си Цзиньпин заявил о поддержке приоритетов российского председательства в БРИКС в текущем году и подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию с Россией в расширенном составе объединения», — сказал Ушаков.

«Выражено обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других государств. Политическое и военное давление со стороны США тоже наши страны не принимают и не приемлют. И главное, что лидеры двух стран понимают, что США практически осуществляют политику двойного сдерживания как России, так и Китая. Об этом лидеры разговаривали и подчеркнули этот момент», — добавил он.

дипломатия