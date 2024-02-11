Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор

Это заявление раскритиковали власти Палестины и арабские страны, отказались поддержать инициативу и в Госдепартаменте США. Там указали, что пока нет признаков серьезной подготовки к боям в Рафахе, но подчеркнули: в этом районе укрываются более миллиона человек, это ключевой канал поставок гуманитарной помощи и безопасного выезда иностранцев, и проводить там сейчас военную операцию «было бы катастрофой». «Мы не поддержали бы это, и госсекретарь [Энтони Блинкен] ясно дал это понять премьер-министру [Нетаньяху]», — сообщили в ведомстве.