Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Катар прибыл первый посол Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В столицу Катара сегодня прибыл посол Узбекистана Ашраф Ходжаев. Он стал первым послом нашей страны в Катаре с резиденцией Дохе, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на «Дунё».
Источник: Podrobno.uz

До назначения в Доху Ходжаев работал директором Департамента экономической дипломатии МИД.

Ему 43 года. Окончил Ташкентский государственный институт востоковедения, Национальный университет Узбекистана, Пекинский университет. Кандидат экономических наук (PhD).

Работу в системе МИД начал в 2005 году с должности референта. Трудился на различных должностях в центральном аппарате министерства, а также в постоянном представительстве при ООН в Нью-Йорке и посольстве в Великобритании.

С 2018 года занимал посты начальника управления, начальника главного управления и директора Департамента экономической дипломатии МИД Узбекистана.

Напомним, что с 12 декабря в Дохе начало функционировать посольство Республики Узбекистан.