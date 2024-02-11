В Катар прибыл первый посол Узбекистана

До назначения в Доху Ходжаев работал директором Департамента экономической дипломатии МИД.
Ему 43 года. Окончил Ташкентский государственный институт востоковедения, Национальный университет Узбекистана, Пекинский университет. Кандидат экономических наук (PhD).
Работу в системе МИД начал в 2005 году с должности референта. Трудился на различных должностях в центральном аппарате министерства, а также в постоянном представительстве при ООН в Нью-Йорке и посольстве в Великобритании.
С 2018 года занимал посты начальника управления, начальника главного управления и директора Департамента экономической дипломатии МИД Узбекистана.
Напомним, что с 12 декабря в Дохе начало функционировать посольство Республики Узбекистан.